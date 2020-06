USA : la mort de George Floyd requalifiée en “meurtre”

La mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, tué par un policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a déclenché une vague de manifestations et d’émeutes aux Etats-Unis. Alors que le président américain Donald Trump envisage toujours d’avoir recours à l’armée pour ramener le calme, la mort de George Floyd a été requalifiée, par le procureur du Minnesota, en “meurtre non prémédité”, provoquant l’inculpation de Derek Chauvin et des trois policiers qui l’accompagnaient. Cette décision pourrait amener un peu d’apaisement.

Derek Chauvin, la policier qui a étouffé George Floyd le 25 mai a Minneapolis, est désormais inculpé de “meurtre non prémédité”, et non plus d'”homicide involontaire”. Il encourt donc 40 ans de prison, et non plus 25 ans. Les trois policiers qui l’accompagnaient et qui ne l’ont pas empêché d’agir, ont été accusé de complicité de meurtre et placéségalement en détention.

Une arrestation “décisive” selon la famille de George Floyd

« Nous sommes profondément satisfaits que le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, ait agi de manière décisive en arrêtant et inculpant tous les agents impliqués dans la mort de George Floyd », a commenté l’avocat de sa famille, Benjamin Crump.

Cette décision pourrait ramener un peu d’apaisement dans une situation toujours explosive outre-Atlantique. Ce mercredi 3 juin au soir, à New-York et à Minneapolis, des manifestants, pacifistes et silencieux, ont bravé le couvre-feu en vigueur, mais sans violence.

En début de semaine, le président américain Donald Trump avait envisagé d’avoir recours à l’armée pour disperser les émeutes. Cette déclaration a été largement critiquée, y compris par son propre camp. Son ministre de la Défense, Mark Esper, s’est dit opposé à cette mesure. Jim Mattis, prédécesseur de Mark Esper, a été plus virulent encore : « De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n’essaye pas de rassembler les Américains, qui ne fait même pas semblant d’essayer ».