Coronavirus : la Russie est le pays d’Europe connaissant le plus de nouvelles infections

Alors que la France et l’Espagne, dans la foulée de l’Italie, vont mettre en place leurs premières mesures de déconfinement, la Russie est désormais le pays connaissant le plus de nouvelles infections au Covid-19 en Europe, qui demeure le foyer le plus actif de la pandémie au niveau mondial.

La Russie compte désormais 145 000 cas avérés de Covid-19, pour 1 356 morts. Surtout, à l’heure où l’épidémie commence à refluer dans ses premiers foyers européens, où l’Italie a de nouveau permis à 4 millions de ses citoyens d’aller travailler (depuis le 4 mais 2020), où la France et l’Espagne s’apprêtent à faire de même (à partir du 11 mai 2020), la Russie est le pays d’Europe connaissant le plus de nouvelles infections. 10 581 nouveaux cas ont été ainsi diagnostiqués en 24 heures.

La Russie présente un des taux de mortalité au Covid-19 les plus bas du monde

Le taux de mortalité du Covid-19 en Russie est d’ailleurs actuellement un des plus bas du monde. Les autorités russes s’en félicitent, en soulignant que cette prouesse a été rendue possible par une action prompte et ciblée. La Russie aurait, notamment, fermé ses frontières très tôt, pratiqué de très nombreux tests et effectué un suivi particulièrement efficace des infections. Certaines voix s’élèvent pour mettre en doute ces chiffres officiels, qui seraient très en deça de la réalité.

Quoiqu’il en soit, l’exécutif russe a décidé de mettre en place des premières mesures de levée du confinement, de manière progressive et à partir du mardi 12 mai.