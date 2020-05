Covid-19 au 28 avril 2020 : 215 000 morts dans le monde

Ce mardi 28 avril 2020, le bilan mondial de la pandémie de Covid-19 s’établissait à 215 000 morts. Les Etats-Unis comptent désormais plus de morts que durant la guerre du Vietnam. Plus de la moitié des victimes sont des Européens. La France et l’Espagne viennent de présenter un plan de début de déconfinement.

Au mardi 28 avril, plus de 3 millions de personnes dans le monde ont été diagnostiquées positives au Covid-19, pour un total de 215 000 morts. Plus de la moitié de ces victimes viennent d’Europe, où les pays comptant le plus de décès sont l’Italie (27 359), l’Espagne (23 822) et la France (23 660).

Ces trois pays ont récemment précisé les modalités de leurs déconfinement. Pour l’Espagne : à partir du 9 mai et progressif jusque fin juin. Pour l’Italie : à partir du 4 mai mais avec interdiction des rassemblements et des déplacements entre région, port du masque obligatoire et écoles fermés jusqu’en septembre. Pour la France : à partir du 11 mai avec réouverture des écoles et des commerces dans les départements les moins touchés.

Plus de morts aux Etats-Unis que durant la guerre du Vietnam

Mais le pays qui a, pour l’heure, payé le plus lourd tribut à la pandémie est les Etats-Unis. Le bilan officiel fait état de 58 350 morts. Soit plus d’Américains tués que durant l’ensemble de la guerre du Vietnam, entre 1955 et 1975.

Si l’Etat de New-York, épicentre de l’épidémie, a annoncé qu’il n’entamerait pas de déconfinement avant le 15 mai (« l’émotion ne peut pas guider le processus », a déclaré son gouverneur, Andrew Cuomo), d’autres Etats moins touchés, comme la Géorgie, le Texas ou l’Alabama, ont commencé à relâcher les mesures de restriction.