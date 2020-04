Coronavirus : premières mesures de déconfinement en Europe

L’Europe est, de loin, le continent le plus durement touché par l’épidémie de coronavirus, avec 50% des contaminations mondiales. A l’heure où la France a prolongé le confinement jusqu’au 31 avril 2020, d’autres pays d’Europe relâchent légèrement la pression.

Ce mercredi 15 avril 2020, le nombre de cas de contamination par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a dépassé les 2 millions au niveau mondial, dont 1 million en Europe. L’Espagne (172 541 cas, 18 056 décès), l’Italie (162 488 cas, 21 067 morts), la France (143 303 cas, 15 729 décès) et l’Allemagne (127 584 cas, 3 254 morts) sont les quatre pays européens les plus touchés.

Ce lundi 13 avril 2020, le président français Emmanuel Macron a annoncé une prolongation des mesures de confinement actuellement en vigueur jusqu’au 11 mai 2020. Dans le même temps, plusieurs autres pays européens ont adopté leurs premières mesures de déconfinement.

« Le risque de réintroduction et de résurgence de Covid-19 va continuer »

L’Italie a ainsi annoncé la réouverture localisées et très limitées de certains commerces. L’Autriche, peu touchée par le virus, a autorisé la réouverture partielle de ses petits commerces et de ses jardins. En Espagne, certains travailleurs ont été autorisé à retourner dans les usines et chantiers, à condition de porter des masques distribués à grande échelle.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a, de son coté, annoncé que le coronavirus resterait une menace « jusqu’à la mise au point et la distribution d’un vaccin sûr et efficace », qui peut prendre plus d’un an. « Le risque de réintroduction et de résurgence de Covid-19 va continuer », surtout en cas de relâchement incontrôlé, a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.