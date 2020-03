Israël : Benny Gantz en pôle pour devenir premier ministre

Benyamin Nétanyahou n’étant pas parvenu à trouver une alliance lui permettant de former un gouvernement, malgré sa victoire aux législatives du 2 mars, c’est son rival Benny Gantz qui, fort de soutiens venus de la droite nationaliste et des partis arabes, pourraient se retrouver investi premier ministre. Le président israélien, Réouven Rivlin, lui a en tous cas demandé, ce lundi 16 mars 2020, de former un gouvernement.

L’urgence sanitaire provoquée par la crise du coronavirus impose qu’Israël dispose d’un gouvernement. Le président Rivlin a donc réuni Nétanyahou et Gantz pour tenter de trouver un accord entre eux. Le premier réclame depuis les élections du 2 mars un gouvernement d’union nationale dont il serait le premier ministre. Le second refuse absolument que son parti Blanc Bleu participe à un gouvernement mené par son rival.

Benny Gantz, le visage d’une alternance à la tête d’Israël

Malgré sa victoire aux élections législatives, Benyamin Nétanyahou n’a pas réussi à trouver des soutiens hors de son parti pour obtenir les 61 députés de la Knesset nécessaires pour être désigné. La situation explosive du pays a, en revanche, poussé Avigdor Lieberman, chef du parti de droite nationaliste laïque Israël Beitenou, a recommander Benny Gantz au président.

Ce dernier disposait déjà du soutien de la Liste unie des partis arabes israéliens, troisième force au Parlement. Avec le raliement de Lieberman, il devrait obtenir le vote des fameux 61 députés. Et permettre une alternance salutaire à la tête d’Israël.

Dans le même temps, le procès de Benyamin Nétanyahou pour malversation et abus de confiance vient d’être reporté de deux mois, « au vu de la propagation du coronavirus et selon les instructions limitant le travail des tribunaux », a précisé dimanche le tribunal de Jérusalem.