Coronavirus : le Covid-19 considéré par l’OMS comme une pandémie

Ce mercredi 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a officiellement reconnu l’épidémie mondiale de coronavirus Covid-19 comme une pandémie. Le même jour, le président américain Donald Trump a décidé de fermer le territoire aux ressortissants européens pour un mois au moins. En Europe, fermetures d’écoles, de frontières et mesures de confinements se multiplient.

Ce 11 mars 2020, l’OMS est monté au créneau : « L’OMS n’a cessé de surveiller cette épidémie, et nous sommes très inquiets des niveaux de diffusion et de dangerosité, ainsi que des niveaux alarmants de l’inaction » de la communauté internationale, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en soulignant que, pour l’organisation, le Covid-10 était désormais une pandémie.

Une pandémie qui touche désormais plus de 120 000 personnes

Dans le monde, l’université John Hopkins a recensé 126 660 cas confirmés de coronavirus, dont 4 351 morts au 11 mars 2020. Ce même jour, le président américain Donald Trump a décidé de suspendre tous les voyages d’étrangers d’Europe vers les Etats-Unis, afin de contenir le développement de l’épidémie, qui a déjà touché plus de 1 200 personnes, et en a tués presque 50 aux Etats-Unis.

En Europe, l’Italie, principal foyer du Vieux Continent, a encore renforcé ses mesures de confinement. Tout les écoles et universités ont été fermées pour quinze jours, ainsi que tous les commerces ne relevant pas de l’alimentation et de la santé, et plusieurs aéroports. Le Danemark a mis en place des mesures encore plus restrictives, avec fermetures de écoles et université, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, encouragement au télétravail, fonctionnaires n’occupant des fonctions critiques priés de rester chez eux. L’Irlande, pourtant encore très peu touchée, a décidé de fermer toutes les écoles jusqu’à la fin du mois de mars 2020.