Voyage de Donald Trump en Inde : une pure union de façade ?

La visite officielle de Donald Trump en Inde va être l’occasion d’une débauche de symboles consacrant l’amitié et l’union du président américain avec le chef de l’Etat indien Narendra Modi. Et si les Etats-Unis souhaitent se rapprocher de l’Inde pour contrecarrer l’influence chinoise en Asie, les différents commerciaux entre les deux pays semblent, pour l’heure, impossibles à aplanir.

Qu’attendre de la première visite officielle de Donald Trump en Inde, qui s’ouvre ce lundi 24 février 2020 ? Sans doute la même chose que la visite de son homologue indien aux Etats-Unis : du show, des paillettes, des belles images, mais peu d’avancées concrètes. Certes, les Etats-Unis voient dans l’Inde un allié stratégique pour limiter l’influence de la Chine en Asie et dans le monde. De nombreux diplomates américains réclament ainsi un rapprochement entre Washington et New Dehli.

Quand deux protectionnistes se rencontrent…

Mais, dans les faits, les deux pays semblent arcboutés sur leurs protectionnismes économiques. Entre le tenant de “America First” et le nationaliste fervent qu’est Narendra Modi, difficile d’imaginer des avancées concrètes sur ce délicat dossier. Les Etats-Unis aimeraient davantage de débouchés pour leurs produits en Inde, mais sans vraiment vouloir lever leurs barrières douanières. Le géant asiatique au 1,3 milliards d’habitants n’entend pas non plus remettre en question son protectionnisme historique.

Dès lors, cette visite sera riche en belles photographies symbolisant l’union des deux dirigeants. Donald Trump aura droit à un meeting géant dans un stade de 115 000 personnes, retour d’ascenseur du show équivalent offert à Narendra Modi lors de son dernier voyage aux Etats-Unis. Tapis rouge, accolades, photos célébrant les deux pays et les deux peuples, et même un coucher de soleil sous le Taj Mahal. Mais, très probablement, à peu près rien d’autre.