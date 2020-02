USA : le Congrès impose un vote avant toute guerre contre l’Iran

Aux Etats-Unis, le Sénat, à majorité républicaine, a voté ce jeudi 13 février 2020 une résolution obligeant le président Donald Trump à obtenir l’aval du Congrès pour déclencher toute guerre offensive contre l’Iran. La Chambre des Représentants devraient confirmer le texte. Reste à savoir si le président américain usera de son droit de veto pour l’empêcher.

« Si le président a et doit toujours avoir la capacité de défendre les Etats-Unis contre une attaque imminente, le pouvoir exécutif s’arrête là. Une guerre offensive requiert un débat et un vote au Congrès », a déclaré le sénateur démocrate Tim Kaine, auteur d’une résolution limitant la liberté d’action du président Donald Trump. Le texte a été présenté conjointement par huit sénateurs républicains et a été adopté, ce 13 février 2020, par le Sénat – pourtant à majorité républicaine.

Vers un veto présidentiel ?

Le texte impose donc au président américain un vote du Congrès pour pouvoir attaquer l’Iran. Le texte va être présenté d’ici fin février devant la Chambre des Représentants, à majorité démocrate, qui devrait l’adopter également.

Les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran sont à leur comble depuis la frappe américaine (voulu par Donald Trump) qui a tué un puissant général iranien, Ghassem Soleimani, le 3 janvier à Bagdad. Le forces armées iraniennes avaient répliqué par des tirs de missiles sur des bases américaines en Irak, qui n’avaient fait aucune victime, mais avaient mis le Moyen-Orient au bord de l’explosion.

Il reste toutefois hautement probable que Donald Trump usera son droit de veto pour empêcher la promulgation de la loi en question.