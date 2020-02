Irlande : victoire historique du Sinn Fein aux élections

En Irlande, les élections législatives du 8 février 2020 ont été remportées, contre tout attente, par le parti nationaliste Sinn Fein, héritier de l’IRA, qui arrive pour la première en tête d’une élection en République d’Irlande. Cette victoire, obtenue sur un programme essentiellement social, en rupture avec les ultra-libéraux au pouvoir, relance la volonté de réunification de l’Irlande.

Certes, le Brexit et ses conséquences ont, semble-t-il, peu pesé dans le choix des électeurs irlandais. Il n’empêche que la victoire historique, aux élections législatives de ce 8 février 2020, du Sinn Fein (“nous-même” en gaélique), le parti issu de l’IRA, entre forcément en résonnance avec la mise en application du Brexit, moins de dix jours avant. Le Sinn Fein est le seul parti présent des deux cotés de la frontière irlandaise, et cette victoire relance l’idée d’un référendum pour une réunification, qui pourrait avoir lieu d’ici 2025.

Le Sinn Fein pourra-t-il gouverner ?

Reste que ce succès électoral est né de la réalité sociale du pays, et du sentiment que la population ne profitait pas de la réussite économique actuelle de la République d’Irlande. Le premier ministre sortant, l’ultra-libéral Leo Varadkar, avait pour lui une baisse du chômage et la réussite du volet irlandais des négociations du Brexit. Mais ces réussites n’ont pas pesé face à la crise du logement et le désossage en règle des services publics.

Le Sinn Fein a donc construit sa victoire sur la personnalité de sa nouvelle présidente, Mary Lou McDonald, et sur un programme social : gel des loyers, construction de HLM, taxation des sociétés et des riches. Pour autant, même avec 24,5% des voix, le parti nationaliste n’est pas certain de pouvoir gouverner. Le deux partis historiques de centre-droit, Fine Gael et Fianna Fail, au pouvoir depuis un siècle, ont toujours promis de ne jamais s’allier avec le Sinn Fein.