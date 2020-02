L’Ouganda prêt à ouvrir une ambassade à Jérusalem

Le président de l’Ouganda Yoweri Museveni a déclaré, à l’occasion d’une visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, que son pays envisageait d’ouvrir une ambassade à Jérusalem. La plupart des ambassades étrangères sont installées, en Israël, à Tel-Avivi, pour ne pas prendre parti sur le futur statut de Jérusalem dans le cadre du conflit israélo-palestinien.

Jérusalem demeure donc à la fois une pomme de discorde entre Israël et la Palestine, et un symbole de l’influence internationale d’Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahou estime en effet que Jérusalem, une et indivisible, est la seule capitale légitime du pays, là où l’Autorité palestinienne veut toujours faire de Jérusalem-Est la capitale de la Palestine.

Dès lors, pour ne pas interférer sur cette question, la totalité des ambassades étrangères en Israël étaient situées à Tel-Aviv. Du moins jusqu’en 2017, date à laquelle Donald Trump a décidé de déménager l’ambassade américaine à Jérusalem, une décision effective depuis 2018. Benjamin Netanyahou espère, depuis, qu’un maximum d’Etat marcheront dans les pas de Donald Trump. Pour l’heure, seul le Guatemala a installé une ambassade à Jérusalem.

« Lorsqu’un ami dit qu’il veut votre ambassade à un endroit plutôt qu’à un autre, nous étudions la question »

Il pourrait être imité par l’Ouganda, qui ne dispose pour l’instant pas d’ambassade en Israël. Benjamin Netanyahou était justement en visite en Ouganda : le président ougandais Yoweri Museveni, au terme d’une entrevue avec le premier ministre israélien, a ainsi déclaré : « Sur la question de l’ambassade, nous en discutons. Lorsqu’un ami dit qu’il veut votre ambassade à un endroit plutôt qu’à un autre, nous étudions la question ». Israël n’ouvrira d’ambassade en Ouganda qu’à la condition que l’ambassade ougandaise soit située à Jérusalem.