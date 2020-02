Le nouvel accord de libre-échange USA-Canada-Mexique en passe d’être finalisé

Déjà ratifié par le Mexique, validé par la Chambre des Représentants et le Sénat américain, l’AEUMC, nouvel accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, a été signé, le 29 janvier 2020, par le président américain Donald Trump. Il doit être approuvé dans les semaines qui viennent par le parlement et l’exécutif canadiens.

Dès son arrivée à la Maison Blanche, en janvier 2017, Donald Trump a réclamé une refonte de l’Aléna, l’accord de libre-échange liant les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, qu’il n’a cessé de fustiger : il estime notamment qu’il a provoqué un dumping social provoquant une perte d’emplois massive pour les Etats-Unis. Malgré ses prises de position pour le moins critiques vis-à-vis de ses deux voisins, Donald Trump a continué de soutenir l’idée d’un nouvel accord.

« Aujourd’hui, nous mettons enfin un terme au cauchemar de l’Alena »

Ce mercredi 29 janvier 2020, le président américain a officiellement promulgué ce nouvel Accord Etats-Unis Mexique Canada (AEUMC), après sa validation par la Chambre des Représentants à majorité démocrate (avec de nombreux amendements) en décembre 2019 et par le Sénat le 16 janvier 2020 : « Aujourd’hui, nous mettons enfin un terme au cauchemar de l’Alena », a déclaré à cette occasion Donald Trump.

Cet AEUMC comporte en effet, outre un important volet environnemental, des mesures visant à protéger les ouvriers et travailleurs des trois pays concernés, en réduisant les différences de traitement et de salaire, limitant de fait les risques de délocalisation.

L’AEUMC a déjà été ratifié par le Mexique le 10 décembre 2019. Le traité devrait être également validé sans difficulté par le Canada, le Parlement comme le gouvernement de Justin Trudeau soutenant le texte.