5G : la France ne ferme pas la porte à Huawei

Dans un entretien accordé à France Info, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat à l’Economie, précise que la France ne suivra pas les Etats-Unis, qui ont exclu Huawei au motif que le constructeur espionnerait pour le gouvernement chinois. Ces allégations n’ayant toujours pas été prouvées, la France n’a pas de raison, selon la secrétaire d’Etat, de bannir Huawei.

Certes, la sécurité de déploiement du réseau de communication mobile 5G est un enjeu d’importance. La protection des communications également. Mais pour la secrétaire d’Etat à l’Economie, Agnès Pannier-Runacher, la France n’a aucune raison objective d’exclure un constructeur comme Huawei.

Les Etats-Unis accusent en effet le fabricant chinois d’espionner pour le compte de son gouvernement : l’exécutif américain a récemment demandé à ses alliés de les imiter et de bannir Huawei. Le Royaume-Uni a refusé d’exclure le constructeur chinois, mais lui a interdit l’accès au coeur de son réseau 5G.

Pour Agnès Pannier-Runacher, “tout l’enjeu, c’est d’avoir des instruments pour pouvoir agir”, en cas de risque de sécurité ou de confidentialité. Pour le reste, pas question pour le gouvernement de faire de la discrimination : “Il n’y a aucune raison pour que Huawei n’ait pas accès au marché français. En revanche, on sera très vigilant, pour Huawei comme pour Ericsson, comme pour Nokia et comme pour Samsung”.

“On accueille tous les équipementiers“

Mettre sur le même plan Huawei et des constructeurs historiques, suédois, finlandais et coréens (des pays alliés de la France, ce qui n’est pas le cas de la Chine), qui plus est partenaires de longue date du développement de la téléphonie en Occident : de quoi faire s’étrangler les Etats-Unis !

“On accueille tous les équipementiers. En revanche, on va autoriser, équipement par équipement, opérateur par opérateur, à opérer dans des zones géographiques données et dans des conditions données, et également sur une période donnée”, a complété Agnès Pannier-Runacher.