Bénin : un musée va recevoir 27 objets traditionnels issus de collections européennes

Ce vendredi 17 janvier 2020, le musée de la Récade de Lobozounkpa, près de Cotonou, au Bénin, va accueillir vingt-sept nouveaux objets, offerts par le Collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés, à l’origine de la création de ce musée. Ce transfert s’inscrit dans une dynamique de retour d’œuvres d’art premier du patrimoine africain.

Le Bénin fait office de pionnier dans le retour d’oeuvres issues de collections occidentales. Le Collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés et le galeriste parisien Robert Vallois ont ainsi créé ce musée de la Récade, alimenté par une série d’oeuvres qu’ils avaient réussi à collecter en Occident. Ils le complètent donc aujourd’hui par une nouvelle belle collection de 27 récades, sabres et objets de culte fon, provenant de deux anciennes collections européennes, acquises par le Collectif lors qu’une vente aux enchères à Nantes.

Les statues du royaume d’Abomey devrait arriver au Bénin cette année

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large. La France a ainsi annoncé en 2018 qu’elle allait restituer au Bénin vingt-six statuettes du royaume d’Abomey, volées par des soldats français à la fin du XIXe siècle ; le transfert se fera courant 2020 ou début 2021. Le Bénin et la France ont par ailleurs signé un programme commun de travail sur « la circulation d’œuvres d’art, notamment sous forme de prêts et d’expositions ».

Pour autant, les musées français, notamment le Quai Branly-Jacques Chirac, qui possède la plus belle collection d’arts premiers du monde, mettent en garde contre le amalgames et ceux qui exigent la restitution de la totalité des oeuvres à leurs pays d’origine. Si la demande est légitime pour les cas de pillage, de nombreuses oeuvres ont été légalement achetées ou collectionnées lors de missions ethnologiques par les musées en question.