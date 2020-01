Primaire démocrate : Cory Booker jette l’éponge

Ne parvenant pas à décoller dans les sondages et ne disposant plus des fonds nécessaires, Cory Booker vient d’abandonner la course à l’investiture démocrate pour la Présidentielle de 2020 aux Etats-Unis. Salués par ses concurrents (il pourrait en rejoindre un dans le courant de la campagne), il a été moqué par le président Donald Trump.

Cory Booker n’était pas le plus médiatique des candidats à l’investiture démocrate. Son programme, progressiste et optimiste, n’a pas réussi à se frayer un chemin entre Bernie Sanders et Elizabeth Warren sur l’aile gauche du parti. Ne parvenant pas à lever les fonds nécessaires à poursuivre la campagne, conscient aussi qu’en tant que sénateur, sa présence durant la procédure de destitution de Donald Trump était cruciale, il vient d’annoncer son retrait.

Les autres candidats ont tous salués ses qualités humaines et le respect qu’il avait toujours accordé à ses rivaux – aucun autre candidat n’a reçu autant de louanges à l’annonce de son retrait. Des analystes politiques estiment que ce traitement de faveur vient du fait que la personnalité de Cory Booker le désigne comme un vice-président idéal, et que plusieurs candidats envisageaient de le choisir.

Le mépris de Trump : “J’étais tellement inquiet de devoir l’affronter un jour en duel”



Donald Trump, en revanche, s’est montré beaucoup moins sympathique, dans un tweet assassin pour le sénateur démocrate : « Très grosse information de dernière minute (je plaisante) : Booker, qui était autour de zéro dans les sondages, vient juste d’abandonner. J’étais tellement inquiet de devoir l’affronter un jour en duel. »

Le coup d’envoi de cette primaire démocrate sera donné le 3 février 2019, par le très attendu caucus de l’Iowa.