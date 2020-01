La Chine interdit au directeur de l’ONG Human Rights Watch de rentrer à Hong-Kong

Alors que Hong-Kong est toujours la proie de manifestations quotidiennes contre la mainmise de Pékin sur la politique locale, les autorités chinoises viennent d’empêcher Kenneth Roth, directeur de l’ONG Human Rights Watch, de rentrer sur le territoire de Hong-Kong. Pékin l’accuse d’avoir encouragé les manifestants.

Le torchon brûle entre les autorités chinoises et l’ONG Human Rights Watch. Ce lundi 13 décembre, son directeur, Kenneth Roth, a été interdit d’entrée sur le territoire de Hong-Kong. Pékin estime que l’ONG soutient trop ouvertement les manifestants, et est en cela un émissaire de l’Occident, en particulier des Etats-Unis.

« D’innombrables faits et preuves démontrent que cette ONG, par divers moyens, soutient des individus coupables d’actions anti-Chine et semant le désordre à Hongkong. Elle porte une lourde responsabilité dans la situation chaotique où se trouve Hongkong aujourd’hui. Ce type d’organisations méritent d’être sanctionnées. Elles doivent en payer le prix. » : la déclaration de Geng Shuang, porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois, a le mérite d’être d’une limpide clarté.

“Les attaques de plus en plus fortes menées par Pékin contre les efforts internationaux pour soutenir les droits de l’homme”

« C’est le droit souverain de la Chine d’autoriser ou pas l’entrée d’une personne sur son territoire », a complété M. Geng. De son coté, Kenneth Roth rappelle qu’il devait présenter, à Hong-Kong, le rapport annuel de l’association, un rapport qui épingle Pékin : « J’avais espéré pouvoir mettre en lumière les attaques de plus en plus fortes menées par Pékin contre les efforts internationaux pour soutenir les droits de l’homme. Ce refus de me laisser entrer à Hongkong en est une illustration éclatante » expose-t-il.