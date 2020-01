L’ancien ambassadeur de France à Moscou livre sa vision de Vladimir Poutine

Vivre avec Poutine : le titre de l’ouvrage de Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France à Moscou, annonce la couleur. Cet ouvrage raconte son expérience de diplomate au plus près d’un dirigeant fascinant, dans un contexte international complexe.

Claude Blanchemaison a longtemps occupé le poste d’ambassadeur de France à Moscou : dans Vivre avec Poutine, publié récemment chez Temporis Editions, il nous livre sa vision de la Russie depuis l’avènement de son nouveau “tsar”, en 1999. C’est l’occasion, pour l’ancien diplomate, de revenir sur la fin de la guerre froide et le démantelement de l’URSS, et l’avènement d’une nouvelle classe de dirigeants.

La figure de Vladimir Poutine est centrale : en 20 ans, il a su consolider son pouvoir à la tête de la Russie, tout en étendant progressivement sa sphère d’influence à l’international. Le livre raconte la transition de la Russie vers l’économie de marché et la montée en puissance de l’oligarchie, l’importance toujours prépondérante de l’armée, mais aussi le contrôle des médias et de la culture, et l’influence toujours prégnante (même si peu ressentie en Occident) de la puissante Eglise orthodoxe.

Mutations du rôle d’ambassadeur

Vivre avec Poutine forme également un récit du quotidien d’un diplomate dans un pays étranger qui, sans être ouvertement ennemi de la France, est tout sauf un allié. Avec ses télégrammes chiffrés et ses confidences par signe ou écrit dans des salles remplies de micro. Le livre témoigne surtout de l’importance du rôle d’ambassadeur, dans un monde en mutation, mais où la présence quotidienne et les initiatives personnelles des diplomates ont toujours leur rôle à jouer.