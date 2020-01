Venezuela : les USA envisagent de sanctionner la Russie pour son soutien à Maduro

Le responsable spécial américain pour le Venezuela, Elliot Abrams, vient de mettre en garde la Russie pour son soutien au régime de Nicolas Maduro au Venezuela, jugé illégitime par Washington. Pour Abrams, Moscou est essentiellement intéressé par les réserves d’hydrocarbures du pays. Les Etats-Unis envisagent la mise en place de sanctions économiques contre la Russie.

Nicolas Maduro « n’a plus que la Russie, Cuba, la Chine et quelques dictatures bizarres à travers le monde, mais il perd le soutien non seulement de la droite et du centre mais aussi celui de la gauche en Amérique latine » : la description de la situation politique du Venezuela par le responsable spécial américain pour le Venezuela, Elliot Abrams, prouve la défiance pour l’actuel président du pays, dont l’élection de 2018 est dénoncée comme frauduleuse.

“Nous n’allons pas permettre le niveau de soutien que nous avons vu ces derniers temps sans réagir”



Et les Etats-Unis voient d’un très mauvais oeil la place croissante que prend la Russie dans l’économie et la politique du Venezuela, notamment sur le front des hydrocarbures : « Les compagnies russes opèrent maintenant plus des deux tiers, plus de 70 % du pétrole vénézuélien. Donc le rôle de la Russie augmente en importance », précise Elliot Abrams, pour qui le régime ne reste debout qu’en vertu du soutien de Cuba et de la Russie.

En conséquence, Washington envisage de mettre en place des sanctions économiques contre Moscou : « Nous étudions de près le rôle de la Russie et nous n’allons pas permettre le niveau de soutien que nous avons vu ces derniers temps sans réagir », critique le responsable. La nature et l’ampleur de ces éventuelles sanctions n’a pas été précisé.