Budapest, Varsovie, Prague, Bratislava : les maires s’allient contre les populistes

Ce lundi 16 décembre, les maires de Budapest, Varsovie, Prague et Bratislava ont signé un “Pacte des villes libres”. Ces quatre maires progressistes s’allient pour peser au niveau européen, et obtenir que Bruxelles verse une part plus importantes de ses subventions aux grandes villes, plutôt qu’aux gouvernements, notamment quand ils sont populistes.

Lassés de voir les subventions européennes captées par des gouvernements populistes, euro-sceptiques et peu engagés dans la lutte contre le changement climatique, les maires des capitales de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchèquie et de la Slovaquie ont décidés de s’unir dans un “Pacte des villes libres”.

« Il est scandaleux que l’argent européen finance l’autocratie et les oligarques »

Tous progressistes, pro-européens et déterminés à réduire l’impact carbone de leurs villes, Zdenek Hrib, maire de Prague, Gergely Karacsony, nouveau maire de centre-gauche de Budapest, Matus Vallo, maire de Bratislava et Rafal Trzaskowski, maire centriste de Varsovie, veulent convaincre la Commission Européenne d’accélérer son projet de transfert de fonds européens vers les grandes villes. « Il est scandaleux que l’argent européen finance l’autocratie et les oligarques », souligne Gergely Karacsony, qui vise clairement les proches du gouvernement hongrois.

“Cette initiative ne vise personne en particulier. Nous voulons coopérer selon des principes positifs, c’est-à-dire que nous souhaitons partager des solutions aux défis cruciaux tels que la crise du logement, le changement climatique, l’augmentation des inégalités, le vieillissement de la population, etc… Ensemble nous sommes plus forts, nous avons plus de ressources et nous sommes bien mieux informés. Nous devons aussi faire cela pour prévenir toute nouvelle vague de populisme qui fournirait des réponses trop simples ou mauvaises à toutes ces questions complexes”, a précisé Zdenek Hrib, dans une profession de foi particulièrement limpide.