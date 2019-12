Gabon : Brice Laccruche écarté du gouvernement et interpellé

Homme fort du pays suite à l’AVC du président Ali Bongo, Brice Laccruche, directeur de cabinet du chef de l’Etat du Gabon, a été rattrapé par des enquêtes visant des détournements de fonds. Un remaniement l’a écarté du gouvernement et, le 3 décembre 2019, il a été interpellé par les forces de l’ordre.

Brice Laccruche est rentré tardivement en politique. Cet homme d’affaire franco-gabonais s’est engagé durant la campagne présidentielle de 2016, au soutien d’Ali Bongo, président en poste et fils d’Omar Bongo, resté 40 ans au pouvoir au Gabon. Ali Bongo remporte l’élection et nomme en août 2017 Laccruche chef de cabinet de la présidence.

« Les autorités administratives, politiques, les membres du gouvernement se sont couchés devant lui »

Mais quand le président de la République est victime d’un accident vasculaire cérébral, Brice Laccruche profite de sa position. Il place ses proches au gouvernement, au grès de divers remaniements, et à la tête de toutes les administrations publiques. Devenant, de fait, le véritable homme fort du pays, et un prétendant sérieux à la prochaine élection présidentielle. « Les autorités administratives, politiques, les membres du gouvernement se sont couchés devant lui », affirme à l’AFP un ami de longue date de M. Laccruche, sous le couvert de l’anonymat. « On a vu des ministres qui faisaient des courbettes, d’autres qui se faisaient rabrouer en public », complète-t-il.

Mais, début novembre 2019, le château de carte s’écroule. Il est renvoyé de son poste de directeur de cabinet, tout en conservant un poste de ministre sans pouvoir. C’est surtout le début d’une vague d’enquêtes et d’interpellations pour corruption et détournement d’argent public, qui touche une vingtaine de ses proches. Avant de le rattraper, ce mardi 3 décembre 2019. Un remaniement acte sa sortie définitive du gouvernement et il est, dans la foulée, interpelé.