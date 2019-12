Sommet de l’OTAN : la vidéo de Trudeau se moquant de Trump utilisée par Joe Biden

Devenue virale sur le net, la vidéo volée du premier ministre canadien Justin Trudeau, se moquant ouvertement de Donald Trump devant Emmanuel Macron et Boris Johnson, vient d’être intégrée dans un clip de campagne d’un candidat à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, Joe Biden.

L’affaire a fait grand bruit. Lors du dernier sommet de l’OTAN, à Londres, une vidéo volée montre le premier ministre canadien, Justin Trudeau, discuter avec son homologue britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron. Ils attendent l’arrivée de Donald Trump, très en retard. Justin Trudeau se moque alors du président américain, affirmant qu’il s’éternise toujours en conférence de presse ; il fait rire Macron et Johnson en lançant, mimiques à l’appui : «J’ai vu la mâchoire des gens de son équipe tomber».

“Dangereux, incompétent et incapable de diriger le monde”

La vidéo a fait le tour du net, et est devenue virale, car symbole de la défiance des alliés des Etats-Unis pour Donald Trump. Malgré les tweets rassurants du président américain, l’impression laissée n’est pas celle d’un chef d’Etat respecté. Les candidats à l’investiture démocrate pour l’élection de 2020 ont bien évidemment évoqué cet épisode, notamment Elizabeth Warren, qui a déclaré sur Twitter que «Donald Trump embarrasse de (façon répétitive) l’Amérique sur la scène mondiale».

Mais c’est l’ancien vice-président Joe Biden qui a été le plus loin. Il a fait de la vidéo l’introduction d’un clip de campagne. Dans sa présentation sur Twitter, le candidat démocrate affirme : «Le monde se moque du président Trump. Ils le voient pour ce qu’il est vraiment: dangereux, incompétent et incapable de diriger le monde. Nous ne pouvons pas lui donner quatre ans de plus comme commandant en chef».